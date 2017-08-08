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12:59 (мск), источник: 36on.ru

Студента из Воронежа, пропавшего в Крыму, нашли мертвым

В районе горы Куш-Кая 12 июля было найдено тело Станислава Тищенко, который пропал в Крыму четыре года назад — информацию об этом сообщил в в группе поиска Станислава в соцсети ВКонтакте отец погибшего молодого человека.

По предварительным данным парень разбился, упав с высоты. Всё это время тело молодого человека находилось в труднодоступном месте в горах, вероятно поэтому его не смогли найти ни спасатели, ни волонтеры. Турист из Иркутска случайно заметил принадлежавшие Станиславу телефон и фотоаппарат, а уже после этого были найдены останки.

Напомним, ранее сообщалось, что 19-летний Станислав Тищенко, уроженец Старого Оскола, был студентом одного из воронежских вузов. Летом 2013 года он поехал отдыхать в Крым. 6 августа Станислав предложил друзьям отправиться в горы, но идею молодого человека никто не поддержал, и парень пошел один. Через некоторое время, не дождавшись его возвращения, друзья забеспокоились и обратились в полицию и к волонтерам.

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