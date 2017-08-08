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13:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

С остановки «Газовая» в Воронеже убрали похожий на туалет игровой автомат

Поводом для проверки стали жалобы горожан и публикации в СМИ.

Источник: prokuratura-vrn.ru

С остановки «Газовая» в Воронеже убрали игровой автомат, замаскированный под туалет. По факту игорной деятельности на улице 9 Января проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области во вторник, 8 августа.

Поводом для проверки стали сведения из СМИ, которые писали об игровых автоматах на улицах Воронежа. Как установили в прокуратуре, оборудование рядом с остановкой установило «СПЛ-Черноземье».

Жители Воронежа жаловались в соцсетях в мае 2017 года на очередной нелегальный игровой автомат на остановке «Газовая» рядом с букмекерской конторой. Они даже опубликовали фото очереди людей, желающий попытать счастья в игре.

Игровые автоматы, замаскированные под туалеты, появились на улицах Воронежа уже давно. Так, в феврале 2017 года горожане жаловались на «однорукого бандита» на улице 20-летия Октября рядом с Домом быта.

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