С остановки «Газовая» в Воронеже убрали похожий на туалет игровой автомат

Источник: prokuratura-vrn.ru

С остановки «Газовая» в Воронеже убрали игровой автомат, замаскированный под туалет. По факту игорной деятельности на улице 9 Января проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области во вторник, 8 августа.

Поводом для проверки стали сведения из СМИ, которые писали об игровых автоматах на улицах Воронежа. Как установили в прокуратуре, оборудование рядом с остановкой установило «СПЛ-Черноземье».

Жители Воронежа жаловались в соцсетях в мае 2017 года на очередной нелегальный игровой автомат на остановке «Газовая» рядом с букмекерской конторой. Они даже опубликовали фото очереди людей, желающий попытать счастья в игре.