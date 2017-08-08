В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в убийстве 78-летней пенсионерки
У него найден кошелек и документы женщины.
У него найден кошелек и документы женщины.
В дежурную часть полиции города Новокуйбышевска поступило сообщение о том, что на улице Расковой обнаружено тело 78-летней пенсионерки с многочисленными ножевыми ранениями.
В ходе
Во время обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники полиции обнаружили его одежду со следами крови, предполагаемое орудие убийства — охотничий нож, а также женский кошелек, в котором находились деньги и документы погибшей пенсионерки.
В отношении задержанного жителя Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.