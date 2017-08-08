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15:39 (мск), источник: НИА Самара

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в убийстве 78-летней пенсионерки

У него найден кошелек и документы женщины.

В дежурную часть полиции города Новокуйбышевска поступило сообщение о том, что на улице Расковой обнаружено тело 78-летней пенсионерки с многочисленными ножевыми ранениями.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из ОМВД России по городу Новокуйбышевску был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью.

Во время обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники полиции обнаружили его одежду со следами крови, предполагаемое орудие убийства — охотничий нож, а также женский кошелек, в котором находились деньги и документы погибшей пенсионерки.

В отношении задержанного жителя Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.

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