В Бодруме, где отдыхают молдавские туристы, произошло землетрясение

Предыдущие подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на 21 июля. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от Бодрума и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.