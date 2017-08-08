Омские полицейские нашли двух заблудившихся в лесу 12-летних грибников, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Большеуковском районе 7 августа трое ребят, не сказав взрослым, ушли за грибами. Один из них самостоятельно нашел дорогу и вечером вернулся домой, рассказав о случившемся родителям. Те обратились в полицию.