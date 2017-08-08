Омские полицейские нашли двух заблудившихся в лесу 12-летних грибников
За грибами в лес пошли только школьников, из которых нашёл дорогу домой только один.
За грибами в лес пошли только школьников, из которых нашёл дорогу домой только один.
Омские полицейские нашли двух заблудившихся в лесу 12-летних грибников, сообщает
В Большеуковском районе 7 августа трое ребят, не сказав взрослым, ушли за грибами. Один из них самостоятельно нашел дорогу и вечером вернулся домой, рассказав о случившемся родителям. Те обратились в полицию.
По тревоге был поднят личный состав территориального подразделения и направлен на поиски пропавших школьников. Около 00.30 в 7 км от населенного пункта полицейские нашли заблудившихся ребят, которые вышли на звук громкоговорителя. Мальчиков доставили в центральную районную больницу, и после осмотра отпустили.