Мужчина обвиняется в убийстве соседа из-за ревности к своей бывшей жене
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина обвиняется в убийстве соседа
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина обвиняется в убийстве соседа
Прокуратурой Минской области в областной суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Дзержинского района, который обвиняется в совершении с особой жестокостью умышленного убийства 36-летнего соседа. Предварительное расследование данного уголовного дела проводило управление Следственного комитета по Минской области.
Убийство произошло в ночь на 8 марта этого года. Согласно предъявленному обвинению, мужчина увидел, что во дворе соседа
В ходе ссоры, 53-летний мужчина нанес соседу не менее 31 удара
За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.