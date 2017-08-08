Мужчина обвиняется в убийстве соседа из-за ревности к своей бывшей жене

Убийство произошло в ночь на 8 марта этого года. Согласно предъявленному обвинению, мужчина увидел, что во дворе соседа кто-то ходит с фонариком, он предположил, что это может быть хозяин, взял из дома штык-нож и пошел выяснять отношения. Ему не нравилось, что у бывшей супруги, с которой брак был расторгнут около 20 лет назад, возникли близкие отношения с соседом и последние три недели она жила у него.