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13:09 (мск), источник: БЕЛТА

Мужчина обвиняется в убийстве соседа из-за ревности к своей бывшей жене

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина обвиняется в убийстве соседа из-за ревности к своей бывшей жене, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Минской области.

Прокуратурой Минской области в областной суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Дзержинского района, который обвиняется в совершении с особой жестокостью умышленного убийства 36-летнего соседа. Предварительное расследование данного уголовного дела проводило управление Следственного комитета по Минской области.

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Убийство произошло в ночь на 8 марта этого года. Согласно предъявленному обвинению, мужчина увидел, что во дворе соседа кто-то ходит с фонариком, он предположил, что это может быть хозяин, взял из дома штык-нож и пошел выяснять отношения. Ему не нравилось, что у бывшей супруги, с которой брак был расторгнут около 20 лет назад, возникли близкие отношения с соседом и последние три недели она жила у него.

В ходе ссоры, 53-летний мужчина нанес соседу не менее 31 удара штык-ножом, руками и предметами. Молодой соперник скончался на месте происшествия.

За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

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