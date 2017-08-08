Суд оставил под стражей главу «ФОНа» Анатолия Ливаду до 13 ноября

Источник: ИА Татар-информ

В суде следователь Марина Проноза заявила, что против Ливады возбуждено уголовное дело, в одно производство с которым объединены еще 5 дел. Главу строительной компании обвиняют и подозревают в том, что он собирал деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство новых домов.

Также, по версии следствия, он занимался выводом денежных средств путем фиктивной покупки стройматериалов, которые фактически не были доставлены на стройплощадки. Кроме того, Ливада подозревается в двойных продажах квартир. По данным следствия, обстоятельств для изменения меры пресечения Ливады не имеется.

Защита Ливады, а теперь его интересы представляют не один, а четверо защитников, возражала против продления ареста, предоставив суда положительно характеризующие их клиента документы, среди которых справка из СИЗО о его надлежащем поведении. Также защита предоставила заявление о согласии жены Ливады на отбывание им домашнего ареста в ее квартире.

«У меня он будет под присмотром и никуда не денется!», — заявила супруга Ливады.

Прокурор Даишев в суде в очередной раз попросил у суда изменить меру пресечения на домашний арест, назвав позицию прокуратуры последовательной. При этом в качестве причины прокурор назвал положительные характеристики личности Ливады и иные обстоятельства дела.

Выступая в суде, сам Ливада посетовал, что в СИЗО ему не оказывается надлежащая медицинская помощь, в связи с чем у него сейчас «темнеет в глазах» и он едва не отказался от участия в процессе.

«Было объявлено, что ни в России, ни за рубежом у меня никаких вилл, замков, вертолетов, самолетов, яхт, как у олигарха, нет. Я эти вменяемые мне 2 миллиарда рублей не крал. Они все пошли в компанию, на строительство», — заявил суду Ливада.