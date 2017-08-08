Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Названа самая большая опасность для человека
Польша сделала заявление из-за запрета доступа «Газпрома» к OPAL
Россияне спешат оформить ипотеку
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
13:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Суд оставил под стражей главу «ФОНа» Анатолия Ливаду до 13 ноября

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Александр Елисеев). Вахитовский суд Казани рассмотрел ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста гендиректора ГК «ФОН», Анатолия Ливады.

Источник: ИА Татар-информ

В суде следователь Марина Проноза заявила, что против Ливады возбуждено уголовное дело, в одно производство с которым объединены еще 5 дел. Главу строительной компании обвиняют и подозревают в том, что он собирал деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство новых домов.

Также, по версии следствия, он занимался выводом денежных средств путем фиктивной покупки стройматериалов, которые фактически не были доставлены на стройплощадки. Кроме того, Ливада подозревается в двойных продажах квартир. По данным следствия, обстоятельств для изменения меры пресечения Ливады не имеется.

Защита Ливады, а теперь его интересы представляют не один, а четверо защитников, возражала против продления ареста, предоставив суда положительно характеризующие их клиента документы, среди которых справка из СИЗО о его надлежащем поведении. Также защита предоставила заявление о согласии жены Ливады на отбывание им домашнего ареста в ее квартире.

«У меня он будет под присмотром и никуда не денется!», — заявила супруга Ливады.

Прокурор Даишев в суде в очередной раз попросил у суда изменить меру пресечения на домашний арест, назвав позицию прокуратуры последовательной. При этом в качестве причины прокурор назвал положительные характеристики личности Ливады и иные обстоятельства дела.

Выступая в суде, сам Ливада посетовал, что в СИЗО ему не оказывается надлежащая медицинская помощь, в связи с чем у него сейчас «темнеет в глазах» и он едва не отказался от участия в процессе.

«Было объявлено, что ни в России, ни за рубежом у меня никаких вилл, замков, вертолетов, самолетов, яхт, как у олигарха, нет. Я эти вменяемые мне 2 миллиарда рублей не крал. Они все пошли в компанию, на строительство», — заявил суду Ливада.

В итоге суд встал на сторону следствия и продлил срок ареста главе «ФОНа» до 13 ноября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Две жительницы Татарстана отдали мошенникам свыше 180 тысяч рублей
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь