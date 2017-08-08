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13:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе экс-главу сельского округа осудили за покушение на мошенничество на 14 млн рублей

В Анапе суд вынес приговор в отношении бывшего главы Супсехского сельского округа Сергея Муханина, его признали виновным в покушении на мошенничество.

Источник: ЮГА.ру

Муханину назначили наказание в два года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того суд назначил ему штраф в 500 тыс. рублей и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, в июле 2016 года к чиновнику с вопросом об аренде участка в селе Супсех обратился мужчина. Муханин обманул его, сказав, что может помочь в решении вопроса за вознаграждение, первая часть которого составила 200 тыс. рублей. В октябре чиновник снова встретился с мужчиной и рассказал, что подобрал участок в 2 га, за победу в аукционе и предоставление в аренду глава поселения попросил 14 млн рублей. Мужчина согласился и обратился в правоохранительные органы. Во время передачи денег чиновника задержали сотрудники ОБЭП и СК и увезли в Краснодар. Позже его посадили под домашний арест.

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