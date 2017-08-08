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13:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Хлопок бытового газа выбил балконные рамы в хабаровской пятиэтажке

Жильцы квартиры не пострадали.

Хлопок бытового газа произошел сегодня в одном из домов Индустриального района Хабаровска. Возгорания не последовало, пострадавших нет. Сейчас на месте работают пожарные, а полицейские начали проверку, сообщает портал «Губерния».

Взрыв прогремел около 17:40 в доме № 5 на улице Трамвайной. Перед происшествием 75-летняя жительница квартиры на третьем этаже разогревала еду для своего мужа, который вернулся с дачи. Когда она поставила сковородку на плиту и зажгла огонь, произошел хлопок.

«На место выезжали два пожарных расчета. Возгорания не было. Для выяснения причин утечки газа на месте работают инспекторы пожарного надзора, а полицейские Индустриального района проводят проверку. Сообщений о разрушениях, пострадавших или жертвах не поступало», — рассказала пресс-секретарь главного управления МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Корреспондент «Губернии» с места событий сообщил, что в квартире выбило балконные рамы.

По словам хозяйки жилья, газовые трубы до происшествия она не меняла, а плите всего десять лет.

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