В больницу попали еще 6 человек, которые отравились на свадьбе в Уфе

Напомним, что ранее с похожими жалобами в больницу обратились 14 посетителей одного из уфимских кафе. Все они были гостями на одной свадьбе. И у всех врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор уже начал проверку заведения общепита. А Следком в свою очередь уже начал доследственную проверку.