В больницу попали еще 6 человек, которые отравились на свадьбе в Уфе
Таким образом за помощью врачей обратились два десятка гостей уфимского кафе.
Таким образом за помощью врачей обратились два десятка гостей уфимского кафе.
В уфимскую инфекционную больницу попали еще 6 гостей, которые отравились на свадебном торжестве, — сообщает телеканал БСТ.
Напомним, что ранее с похожими жалобами в больницу обратились 14 посетителей одного из уфимских кафе. Все они были гостями на одной свадьбе. И у всех врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор уже начал проверку заведения общепита. А Следком в свою очередь уже начал доследственную проверку.
— В этом случае речь не может идти об отравлении некачественным алкоголем. У всех пациентов наблюдаются проявления острого инфекционного заболевания. Скорее всего, посетители отравились