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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В больницу попали еще 6 человек, которые отравились на свадьбе в Уфе

Таким образом за помощью врачей обратились два десятка гостей уфимского кафе.

В уфимскую инфекционную больницу попали еще 6 гостей, которые отравились на свадебном торжестве, — сообщает телеканал БСТ.

Напомним, что ранее с похожими жалобами в больницу обратились 14 посетителей одного из уфимских кафе. Все они были гостями на одной свадьбе. И у всех врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор уже начал проверку заведения общепита. А Следком в свою очередь уже начал доследственную проверку.

— В этом случае речь не может идти об отравлении некачественным алкоголем. У всех пациентов наблюдаются проявления острого инфекционного заболевания. Скорее всего, посетители отравились каким-то некачественным пищевым продуктом, — рассказала и.о. заместителя главного врача уфимской инфекционной больницы № 4 Ирина Якупова.

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