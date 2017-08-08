Полиция нашла наркотики у самарца в стиральной машине
В Самаре задержали 54-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, сообщает
В Самаре задержали 54-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, сообщает
Мужчину, четыре года назад осужденного за разбой, остановили недалеко от дома на пр. Кирова. В квартире, где он жил, в стиральной машине правоохранители нашли около 14 г карфентанила.
По версии полиции, наркотик мужчина хранил для дальнейшего сбыта.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное хранение и сбыт наркотиков».