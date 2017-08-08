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13:21 (мск), источник: Sputnik.md

На границе Молдовы с Румынией нашли двух мертвых мужчин

В реке на границе Молдовы с Румынией обнаружили двух мертвых молодых людей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Двое молодых людей, обнаруженных мертвыми на молдавско-румынской границе, оказались гражданами Молдовы. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу.

Тела обнаружили в воскресенье в Пруте рядом с уездом Яссы. Этот участок реки граничит с Унгенским районом.

«Речь идет о молодых людях в возрасте 21 года и 22 лет из Унгенского района. Они утонули в Пруте в воскресенье», — сказал Пушкашу.

Как сообщалось ранее, тела в районе населенного пункта Голэйешть увидел в реке рыбак. Тела погибших извлекли из воды румынские спасатели. На место происшествия прибыли пограничники Румынии и Молдовы.

В ближайшее время тела погибших доставят в Молдову.

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