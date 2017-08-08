В Татарстане 60-летний мужчина подозревается в двойном убийстве

Днем 7 августа в поселке Джалиль в Сармановском районе в квартире одного из домов по улице 30 лет Победы были обнаружены тела 56-летнего мужчины и 69-летней женщины, с открытыми черепно-мозговыми травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

60-летний хозяин квартиры, в которой произошло преступление, задержан по подозрению в убийстве. С места происшествия были изъяты гвоздодер и черенок от лопаты. Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал.