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15:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане 60-летний мужчина подозревается в двойном убийстве

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Татарстане местный житель подозревается в убийстве двух человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Днем 7 августа в поселке Джалиль в Сармановском районе в квартире одного из домов по улице 30 лет Победы были обнаружены тела 56-летнего мужчины и 69-летней женщины, с открытыми черепно-мозговыми травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

60-летний хозяин квартиры, в которой произошло преступление, задержан по подозрению в убийстве. С места происшествия были изъяты гвоздодер и черенок от лопаты. Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал.

Следователи предполагают, что преступление произошло из-за внезапно возникшего конфликта при совместном распитии спиртного. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

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