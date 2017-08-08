В Кишиневе задержан угонщик, державший в страхе водителей столицы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Кишиневе задержан молодой человек по подозрению в кражах и угоне автомобилей советского производства. Речь идет о 20-летнем уроженце района Ниспорен.

Как сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции, молодого человека задержала в одном из парков Кишинева сразу после того, как он припарковал машину модели ВАЗ. Этот автомобиль был угнан из двора жилого дома в ночь на 2 августа этого года. В ходе обыска в багажнике ВАЗа обнаружены украденные автоаксессуары. Молодой человек уже признал свою вину. Украденный автомобиль он намеревался продать жителю села Селиште района Ниспорень.