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14:33 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе задержан угонщик, державший в страхе водителей столицы

В Кишиневе задержали угонщика со стажем, который специализировался на кражах автомобилей советского производства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Кишиневе задержан молодой человек по подозрению в кражах и угоне автомобилей советского производства. Речь идет о 20-летнем уроженце района Ниспорен.

Как сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции, молодого человека задержала в одном из парков Кишинева сразу после того, как он припарковал машину модели ВАЗ. Этот автомобиль был угнан из двора жилого дома в ночь на 2 августа этого года. В ходе обыска в багажнике ВАЗа обнаружены украденные автоаксессуары. Молодой человек уже признал свою вину. Украденный автомобиль он намеревался продать жителю села Селиште района Ниспорень.

Согласно местному законодательству, угонщику грозит штраф до 27 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества в течение 180−240 часов или до четырех лет тюрьмы. Ранее этот молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Расследуется его причастность и к другим угонам.

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