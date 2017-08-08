В Кишиневе задержан угонщик, державший в страхе водителей столицы
В Кишиневе задержали угонщика со стажем, который специализировался на кражах автомобилей советского производства.
В Кишиневе задержали угонщика со стажем, который специализировался на кражах автомобилей советского производства.
КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Кишиневе задержан молодой человек по подозрению в кражах и угоне автомобилей советского производства. Речь идет о 20-летнем уроженце района Ниспорен.
Как сообщили в
Согласно местному законодательству, угонщику грозит штраф до 27 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества в течение 180−240 часов или до четырех лет тюрьмы. Ранее этот молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Расследуется его причастность и к другим угонам.