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13:46 (мск), источник: РИА Новости

Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Жительнице немецкого города Кельн ампутировали обе ноги и левое предплечье после того, как ее укусил комар, сообщает издание Koelner Express.

Как пишет издание, 43-летняя женщина в марте выносила мусор, когда ее укусил комар. По словам женщины, сначала у нее появилась шишка, затем она почувствовала ломоту в суставах, началось головокружение. Женщину на скорой помощи доставили в больницу, однако после обследования врачи отправили больную домой.

Затем состояние женщины значительно ухудшилось, супруг снова привез ее в больницу. Там она впала в кому на неделю, конечности начали чернеть. Медики были вынуждены ампутировать больной обе ноги и предплечье.

Врачи предполагают, что насекомое могло занести инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.

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