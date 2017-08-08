Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара

Как пишет издание, 43-летняя женщина в марте выносила мусор, когда ее укусил комар. По словам женщины, сначала у нее появилась шишка, затем она почувствовала ломоту в суставах, началось головокружение. Женщину на скорой помощи доставили в больницу, однако после обследования врачи отправили больную домой.