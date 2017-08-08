Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Суд приступит к рассмотрению дела
Суд приступит к рассмотрению дела
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Замоскворецкий суд Москвы продлил на полгода домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов, передает корреспондент «Интерфакса».
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинителя, арест Улюкаеву продлен до 27 января 2018 года.
Суд также отказал защите Улюкаева в прекращении дела.
«В ходе предварительных слушаний адвокаты Улюкаева заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с недоказанностью вины», — сказал гособвинитель журналистам во вторник.
Адвокаты Улюкаева от комментариев отказались.
Во вторник в Замоскворецком суде прошли предварительные слушания по делу Улюкаева. 16 августа суд приступит к рассмотрению дела по существу.
Дело Улюкаева
15 ноября 2016 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева.
Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Позднее министром экономического развития был назначен Максим Орешкин. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.
23 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере). Улюкаев свою вину не признает.