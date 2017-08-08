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13:38 (мск), источник: Интерфакс

Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода

Суд приступит к рассмотрению дела экс-министра по существу 16 августа.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Замоскворецкий суд Москвы продлил на полгода домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов, передает корреспондент «Интерфакса».

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинителя, арест Улюкаеву продлен до 27 января 2018 года.

Суд также отказал защите Улюкаева в прекращении дела.

«В ходе предварительных слушаний адвокаты Улюкаева заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с недоказанностью вины», — сказал гособвинитель журналистам во вторник.

Адвокаты Улюкаева от комментариев отказались.

Во вторник в Замоскворецком суде прошли предварительные слушания по делу Улюкаева. 16 августа суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Дело Улюкаева

15 ноября 2016 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Экс-глава Минэкономразвития в тот же день был помещен под домашний арест, который несколько раз продлевался.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Позднее министром экономического развития был назначен Максим Орешкин. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

23 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере). Улюкаев свою вину не признает.

Комментарии
18
Константин Бахвалов
При "уважаемом" Владимире Владимировиче, олигархия и чиновники (единороссы), чувствуют себя вольготно. Что не могу сказать о простом народе.
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Ольга Петрова
Класс! Вот наш суд, самый гуманный суд в мире, 14 ноября 2016 года взяли Улюкаева на месте преступления $2 млн и 9 месяцев доказывают вину, ну хоть бы одного уже посадили, сколько их губернаторов, депутатов, министров ловят и отпускают или тянут резину. Улюкаеву 15 лет минимум грозит, они каждые полгода будут продлевать домашний арест, а потом Путин уйдет с поста и скажет новому президенту - Отпусти Улюкаева, вина не доказана. Могу поспорить со всеми, что так и будет. Никого еще не осудили, вон Сердюков вышел чистеньким, да Россия загадочна.
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Валерий Васильевич
Ну вот, часть толковых следаков освободилось, можно за Кудрина или Чубайса браться.В путь!
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