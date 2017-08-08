Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Замоскворецкий суд Москвы продлил на полгода домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов, передает корреспондент «Интерфакса».

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинителя, арест Улюкаеву продлен до 27 января 2018 года.

Суд также отказал защите Улюкаева в прекращении дела.

«В ходе предварительных слушаний адвокаты Улюкаева заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с недоказанностью вины», — сказал гособвинитель журналистам во вторник.

Адвокаты Улюкаева от комментариев отказались.

Во вторник в Замоскворецком суде прошли предварительные слушания по делу Улюкаева. 16 августа суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Дело Улюкаева

15 ноября 2016 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Экс-глава Минэкономразвития в тот же день был помещен под домашний арест, который несколько раз продлевался.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Позднее министром экономического развития был назначен Максим Орешкин. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.