В Петербурге поймали «удалого» кузнеца с саблей
Мужчина ходил по улицам и размахивал холодным оружием, на котором было выгравировано «Служи красоте, а не горю».
Мужчина ходил по улицам и размахивал холодным оружием, на котором было выгравировано «Служи красоте, а не горю».
7 августа около десяти часов вечера наряд группы задержания вневедомственной охраны срочно выехал в Кировский район Петербурга. Горожане вызвали полицию на улицу Зайцева, где увидели вооруженного саблей мужчину. У шестого дома пьяный гражданин размахивал… саблей.
Вскоре нацгвардейцы задержали ранее судимого 38-летнего нарушителя.
Выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия была изъята сабля из белого металла, с лезвием длиной 90 сантиметров и шириной 3 сантиметра, на котором выгравирована надпись «Служи красоте, а не горю».
— По словам задержанного, он работает кузнецом и саблю выковал сам. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Задержанный мужчина ранее судим по статье 228 (незаконное хранение и распространение наркотических и психотропных веществ) УК РФ.
С улицы Зайцева его доставили в 31 отдел полиции для выяснения обстоятельств. По факту проводится проверка.