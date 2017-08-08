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15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге поймали «удалого» кузнеца с саблей

Мужчина ходил по улицам и размахивал холодным оружием, на котором было выгравировано «Служи красоте, а не горю».

Источник: Комсомольская правда

7 августа около десяти часов вечера наряд группы задержания вневедомственной охраны срочно выехал в Кировский район Петербурга. Горожане вызвали полицию на улицу Зайцева, где увидели вооруженного саблей мужчину. У шестого дома пьяный гражданин размахивал… саблей.

Вскоре нацгвардейцы задержали ранее судимого 38-летнего нарушителя.

Выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия была изъята сабля из белого металла, с лезвием длиной 90 сантиметров и шириной 3 сантиметра, на котором выгравирована надпись «Служи красоте, а не горю».
Пресс-служба Росгвардии

— По словам задержанного, он работает кузнецом и саблю выковал сам. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Задержанный мужчина ранее судим по статье 228 (незаконное хранение и распространение наркотических и психотропных веществ) УК РФ.

С улицы Зайцева его доставили в 31 отдел полиции для выяснения обстоятельств. По факту проводится проверка.

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