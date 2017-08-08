На свердловской трассе загорелся пассажирский автобус

Источник: Аргументы и факты

В Свердловской области произошел пожар в моторном отсеке пассажирского автобуса, совершавшего рейс из Каменска-Уральского в Екатеринбург. О ЧП 8 августа «АиФ-Урал» сообщил собственный корреспондент.

Огонь вспыхнул во время около 14 часов остановки автобуса в селе Златогорово. Водителю пришлось высадить пассажиров и подручными средствами тушить открытое горение. Сбить пламя удалось не сразу, передает очевидец.