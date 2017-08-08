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14:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На свердловской трассе загорелся пассажирский автобус

Людей, ехавших в Екатеринбург, пришлось экстренно эвакуировать.

Источник: Аргументы и факты

В Свердловской области произошел пожар в моторном отсеке пассажирского автобуса, совершавшего рейс из Каменска-Уральского в Екатеринбург. О ЧП 8 августа «АиФ-Урал» сообщил собственный корреспондент.

Огонь вспыхнул во время около 14 часов остановки автобуса в селе Златогорово. Водителю пришлось высадить пассажиров и подручными средствами тушить открытое горение. Сбить пламя удалось не сразу, передает очевидец.

Уместно добавить, что автобус принадлежит ООО «Междугородные автобусные перевозки». О пострадавших не сообщается.

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