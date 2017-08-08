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14:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец оказался среди пострадавших в алмазном руднике в Якутии

Среди пострадавших в алмазном руднике «Мир» в Якутии есть один житель Новосибирска. Только что «Вести» получили официальное подтверждение этого в компании «Алроса».

Источник: Вести - Новосибирск

Компании «Алроса» принадлежит обвалившаяся и затопленная шахта. К этому часу подробностей, где находится наш земляк, нет. Известно, что в Мирный прилетели его отец и жена.

Напомним, во время обрушения породы в разрезе находился 151 рабочий. Восемь человек до сих под заблокированы в подземных выработках. Спасательная операция продолжается четвертые сутки.

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