Новосибирец оказался среди пострадавших в алмазном руднике в Якутии
Среди пострадавших в алмазном руднике «Мир» в Якутии есть один житель Новосибирска. Только что «Вести» получили официальное подтверждение этого в компании «Алроса».
Среди пострадавших в алмазном руднике «Мир» в Якутии есть один житель Новосибирска. Только что «Вести» получили официальное подтверждение этого в компании «Алроса».
Компании «Алроса» принадлежит обвалившаяся и затопленная шахта. К этому часу подробностей, где находится наш земляк, нет. Известно, что в Мирный прилетели его отец и жена.
Напомним, во время обрушения породы в разрезе находился 151 рабочий. Восемь человек до сих под заблокированы в подземных выработках. Спасательная операция продолжается четвертые сутки.