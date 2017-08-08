В Бресте утонул мужчина, его тело нашли в озере в 40 метрах от берега

Источник: Sputnik.by

В понедельник, 7 августа, в 17:21 на номер 101 поступило сообщение о том, что на озере «Вычулки» в Бресте по улице Есенина утонул мужчина, сообщила представитель МЧС.

«В 18:05 в 40 метрах от берега на глубине в 4 метра спасатели обнаружили мужчину 1963 года рождения. Его извлекли на берег и передали медикам», — сказала Колток.

Бригада скорой помощи совместно с фельдшером-спасателем около 35 минут пыталась реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. В 18:40 медики констатировали смерть пострадавшего.