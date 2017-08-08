Контеева из-за болезни перевели в екатеринбургскую ИК-2
На обследование.
На обследование.
Бывшего
«Это уже второй перевод Виктора Владимировича. В мае этого года состояние его здоровья ухудшилось, он написал заявление на обследование.
Чем конкретно болен Контеев не уточняется по этическим соображениям. Известно лишь, что у него несколько заболеваний.
11 июня 2014 года Курганский облсуд признал Контеева виновным в убийстве, вымогательстве и получении взятки в крупном размере, сопряженным с вымогательством. Его отправили в колонию строгого режима на 18 лет, а также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.