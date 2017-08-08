Контеева из-за болезни перевели в екатеринбургскую ИК-2

«Это уже второй перевод Виктора Владимировича. В мае этого года состояние его здоровья ухудшилось, он написал заявление на обследование. Из-за того, что в ИК-5 не было технической возможности сделать это в полном объеме, его перевели в Екатеринбург. В ИК-2 Виктор Владимирович провел 5 дней, ему назначили курс лечения и отправили обратно в ИК-5. Но там опять же из-за технических проблем не было возможности закончить лечение. Поэтому в конце июля его вновь перевели в екатеринбургскую колонию, уже без всяких заявлений», — рассказала «Уралинформбюро» представитель экс-чиновника Илона Стародубцева.