Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Польша сделала заявление из-за запрета доступа «Газпрома» к OPAL
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
«У него есть все мыслимое и немыслимое оружие»: СМИ о корабле РФ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Контеева из-за болезни перевели в екатеринбургскую ИК-2

На обследование.

Источник: УралИнформБюро

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева перевели из нижнетагильской ИК-5 в колонию Екатеринбурга. Это связано с тяжелой болезнью экс-чиновника.

«Это уже второй перевод Виктора Владимировича. В мае этого года состояние его здоровья ухудшилось, он написал заявление на обследование. Из-за того, что в ИК-5 не было технической возможности сделать это в полном объеме, его перевели в Екатеринбург. В ИК-2 Виктор Владимирович провел 5 дней, ему назначили курс лечения и отправили обратно в ИК-5. Но там опять же из-за технических проблем не было возможности закончить лечение. Поэтому в конце июля его вновь перевели в екатеринбургскую колонию, уже без всяких заявлений», — рассказала «Уралинформбюро» представитель экс-чиновника Илона Стародубцева.

Чем конкретно болен Контеев не уточняется по этическим соображениям. Известно лишь, что у него несколько заболеваний.

11 июня 2014 года Курганский облсуд признал Контеева виновным в убийстве, вымогательстве и получении взятки в крупном размере, сопряженным с вымогательством. Его отправили в колонию строгого режима на 18 лет, а также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Южном Урале составили заявку в ЮНЕСКО о создании заповедника
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь