На Балтийской косе ищут пропавшую в море 21-летнюю россиянку

По данным правоохранителей, в воскресенье, 6 августа, около 21:00 девушка в компании знакомых находилась на Балтийской косе и пошла купаться в море. Через некоторое время одна из её подруг заметила, что женщина не вышла на берег. На место происшествия прибыли спасатели, однако не смогли найти пропавшую. В пресс-службе уточнили, что она приехала из другого региона России.