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15:28 (мск), источник: Калининград.Ru

На Балтийской косе ищут пропавшую в море 21-летнюю россиянку

Полиция разыскивает пропавшую в море 21-летнюю девушку. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

По данным правоохранителей, в воскресенье, 6 августа, около 21:00 девушка в компании знакомых находилась на Балтийской косе и пошла купаться в море. Через некоторое время одна из её подруг заметила, что женщина не вышла на берег. На место происшествия прибыли спасатели, однако не смогли найти пропавшую. В пресс-службе уточнили, что она приехала из другого региона России.

Очевидцы происшествия сообщили корреспонденту Калининград.Ru, что видели тонущую девушку в воде и пытались спасти её. Однако в тот вечер на море были сильные волны, и она быстро исчезла из виду. По информации источников, девушка приехала отдыхать из Красноярска.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить в полицию Балтийска по телефону 552−602.

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