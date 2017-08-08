На Балтийской косе ищут пропавшую в море 21-летнюю россиянку
Полиция разыскивает пропавшую в море 21-летнюю девушку. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полиция разыскивает пропавшую в море 21-летнюю девушку. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
По данным правоохранителей, в воскресенье, 6 августа, около 21:00 девушка в компании знакомых находилась на Балтийской косе и пошла купаться в море. Через некоторое время одна из её подруг заметила, что женщина не вышла на берег. На место происшествия прибыли спасатели, однако не смогли найти пропавшую. В
Очевидцы происшествия сообщили корреспонденту Калининград.Ru, что видели тонущую девушку в воде и пытались спасти её. Однако в тот вечер на море были сильные волны, и она быстро исчезла из виду. По информации источников, девушка приехала отдыхать из Красноярска.
Полиция просит всех, кто располагает