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14:16 (мск), источник: Tengrinews

Стрельба на свадьбе в Таразе: полиция опубликовала видео

В ДВД Жамбылской области предоставили видеозапись стрельбы из огнестрельного оружия участниками свадебного кортежа в Таразе, передает Tengrinews.kz.

На видеозаписи видно, как двое молодых людей поочередно производят несколько выстрелов из оружия в воздух. Затем один из стрелявших садится в автомобиль Toyota Camry и уезжает с места событий. К концу видео за автомобилем следом приезжает полицейская машина.

Напомним, 6 августа в 19.30 часов по камере наблюдения на мосту «Тектурмас» инспектором ЦОУ УВД Тараза была зафиксирована группа молодежи свадебного кортежа. Двое его участников произвели несколько выстрелов вверх из огнестрельного оружия и сразу скрылись с места преступления на автомашине марки Toyota Camry. Двое лиц были установлены и задержаны. Одному из них 20 лет, второму — 19. Оба являются жителями Тараза. В тот же день был произведен обыск по месту жительства 20-летнего правонарушителя, у которого был обнаружен и изъят карабин марки CZ-858 калибра 7,62 миллиметра, с одним магазином, без патронов. В ходе проверки установлено, что данное оружие зарегистрировано на его отца.

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По данным полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статьям 287 части 4, 293 части 3 УК РК, как незаконная перевозка, ношение оружия, боеприпасов, а также хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия. На изъятое оружие и боеприпасы была назначена экспертиза. В ходе допроса оба подозреваемых дали признательные показания. Проводится досудебное расследование.

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