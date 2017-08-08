В Геленджике мужчина угнал машину с двумя детьми

Машина ВАЗ-21053 стояла у дома, внутри сидели двое детей владельца легковушки. По предварительным данным, 24-летний молодой человек замкнул провода и угнал автомобиль. Владелец ВАЗа это увидел и обратился в полицию. Дежурным нарядам разослали ориентировку на угнанный транспорт, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Машину заметили находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Водитель вел себя неадекватно и создавал аварийную ситуацию, поэтому бойцы решили его остановить. От водителя исходил резкий запах алкоголя, ключ в замке зажигания отсутствовал, а в салоне сидели двое детей.