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14:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Геленджике мужчина угнал машину с двумя детьми

В Геленджике возбудили уголовное дело после угона автомобиля с детьми.

Машина ВАЗ-21053 стояла у дома, внутри сидели двое детей владельца легковушки. По предварительным данным, 24-летний молодой человек замкнул провода и угнал автомобиль. Владелец ВАЗа это увидел и обратился в полицию. Дежурным нарядам разослали ориентировку на угнанный транспорт, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Машину заметили находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Водитель вел себя неадекватно и создавал аварийную ситуацию, поэтому бойцы решили его остановить. От водителя исходил резкий запах алкоголя, ключ в замке зажигания отсутствовал, а в салоне сидели двое детей.

Подозреваемого в угоне задержали, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). Дети двух и девяти лет не пострадали, их вернули родителям.

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