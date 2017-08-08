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15:22 (мск), источник: Новости Воронежа

Огромная пробка на улице Остужева в Воронеже образовалась из-за загоревшейся фуры

Движение по кольцу и Ленинскому проспекту практически парализовано.

Днем во вторник, 8 августа, сотни автомобилистов оказались в огромной пробке на улице Остужева.

Движение практически остановилось от развязки на улице Изыскателей до Остужевского кольца. По данным сервиса Яндекс. Пробки, скорость движения на этом участке составляет всего 3 км/ч.

Чуть позже остановилось движение по всему Остужевскому кольцу, Ленинскому проспекту и улице Переверткина, по которой люди пытались объехать затор.

Многие автомобилисты пишут в приложениях интересуются, из-за чего могла образоваться такая огромная пробка днем в будний день. Оказалось, что движение остановилось из-за аварии с грузовиком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы опубликовали в соцсети видео, на котором видно, что на дороге стоит несколько пожарных отделений. Они работают около фуры, у которой дымится кузов. Рядом на дорогу выброшена целая куча мешков, предположительно, с углем.

В МЧС сообщают, что грузовик потушили еще в 12:10. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас выясняют причину возгорания.

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