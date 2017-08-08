Огромная пробка на улице Остужева в Воронеже образовалась из-за загоревшейся фуры
Движение по кольцу и Ленинскому проспекту практически парализовано.
Движение по кольцу и Ленинскому проспекту практически парализовано.
Днем во вторник, 8 августа, сотни автомобилистов оказались в огромной пробке на улице Остужева.
Движение практически остановилось от развязки на улице Изыскателей до Остужевского кольца. По данным сервиса Яндекс. Пробки, скорость движения на этом участке составляет всего 3 км/ч.
Чуть позже остановилось движение по всему Остужевскому кольцу, Ленинскому проспекту и улице Переверткина, по которой люди пытались объехать затор.
Многие автомобилисты пишут в приложениях интересуются,
Очевидцы опубликовали в соцсети видео, на котором видно, что на дороге стоит несколько пожарных отделений. Они работают около фуры, у которой дымится кузов. Рядом на дорогу выброшена целая куча мешков, предположительно, с углем.
В МЧС сообщают, что грузовик потушили еще в 12:10. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас выясняют причину возгорания.