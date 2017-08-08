В Башкирии убийство парня на «стрелке» могут признать самообороной



Напомним, сегодня ночью в Булгаково местный парень заступился за друзей на «стрелке» и получил смертельный удар ножом. Утром он скончался в больнице.

По последним данным, несколько уфимских ребят лет по 15 приехали в село Булгаково отдохнуть на пруду. К ним подошли местные ребята с недобрыми намерениями и сказали собираться и идти к мосту неподалеку — «разговаривать». У одного из уфимцев был с собой нож. Поскольку он был самым рослым, больше всего на «стрелке» стали цепляться именно к нему.

По словам друзей погибшего, смертельный удар он получил, заступаясь за друга: «Кто-то из городских достал нож. Ему стали кричать, чтобы убрал, но тот не послушал и ударил друга Роберта, но не смертельно. Роберт пошел защищать его, и его самого пырнули в район плеча».