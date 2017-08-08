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15:31 (мск), источник: Новый Калининград

СК подозревает 19-летнего калининградского волонтера в мошенничестве и убийстве

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего калининградца.

Молодой человек обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления СК.

Как установлено следствием, год назад обвиняемый вошел в доверие к знакомой девушке, с которой они вместе работали волонтерами на одном из мероприятий в Центральном парке, и обманом завладел ее фотоаппаратом. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 76 тыс. рублей.

В начале сентября 2016 года обвиняемый, будучи пьян, находился в одном из заброшенных зданий на улице Осенней. «Встретив ранее незнакомого ему мужчину, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес множество ударов в область головы потерпевшего ногами и подручными предметами — металлическим тазом, кирпичом и деревянной доской», — рассказали в СК. В результате 38-летний калининградец получил повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте преступления через непродолжительное время.

На время расследования обвиняемый был заключен под стражу. Ранее молодой человек был судим за присвоение чужого имущества и привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, обвиняемый признан вменяемым, способным осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

По мнению следователей, они собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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