Вадиму Кужилину отказали в условно-досрочном освобождении
Куйбышевский районный суд Самары 8 августа вынес решение по ходатайству бывшего муниципального служащего Вадима Кужилина об
Куйбышевский районный суд Самары 8 августа вынес решение по ходатайству бывшего муниципального служащего Вадима Кужилина об
Напомним, еще несколько лет назад Вадим Кужилин занимал должность заместителя руководителя департамента управления имуществом, однако его уличили в мошенничестве и отправили в колонию.
Кужилин осужден за участие в двух разных аферах: махинации с муниципальным жильем и хищении денег ТСЖ и управляющих компаний через ООО «Жилищник». Ущерб от первого преступления оценивался в 59 млн руб., от второго — в 32 миллиона.
Отсидев половину срока и возместив свою долю ущерба по первому мошенничеству, Вадим Кужилин подал ходатайство об
«Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, — сообщил адвокат Кужилина Александр Макаров. — Скорее всего, мы будем обжаловать это решение».