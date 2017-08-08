Вадиму Кужилину отказали в условно-досрочном освобождении

Источник: Volga News

Напомним, еще несколько лет назад Вадим Кужилин занимал должность заместителя руководителя департамента управления имуществом, однако его уличили в мошенничестве и отправили в колонию.

Кужилин осужден за участие в двух разных аферах: махинации с муниципальным жильем и хищении денег ТСЖ и управляющих компаний через ООО «Жилищник». Ущерб от первого преступления оценивался в 59 млн руб., от второго — в 32 миллиона.

Отсидев половину срока и возместив свою долю ущерба по первому мошенничеству, Вадим Кужилин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.