В Пермском крае пьяный водитель заявил об угоне, чтобы не платить штраф

В Чусовом вынесли приговор местному жителю, который наврал об угоне своего автомобиля.

Мужчина работал водителем на одном из промышленных предприятий города.

Однажды ночью он сел за руль пьяным. По дороге его попытался остановить инспектор ГИБДД. Чтобы не отвечать за пьяную езду, водитель прибавил скорость и скрылся.

«Нарушителю удалось уйти от преследования, бросив свой автомобиль на одной из улиц города Чусового. Укрывшись за деревьями, он наблюдал за эвакуацией своего транспортного средства», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

После этого мужчина сообщил в полицию, что его автомобиль якобы угнали.

Но в ходе следствия обман вскрылся. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, приговорил виновного к штрафу в размере 30 тысяч рублей.