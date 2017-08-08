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15:34 (мск), источник: РБК

МВД уволило организаторов конвоирования членов «банды ГТА»

После служебной проверки нападения бандитов на конвой двое офицеров были уволены из внутренних органов, а еще несколько получили дисциплинарные взыскания.

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МВД нашло виновных в том, что членам «банды ГТА» удалось обезоружить конвой в Мособлсуде. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, к дисциплинарной ответственности привлечено сразу несколько сотрудников Главного управления МВД по Московской области.

За допущенные нарушения уволены со службы в органах внутренних дел командир Отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также заместитель командира взвода указанного подразделения.
Ирина Волк
Официальный представитель МВД

Кроме того, предупреждения о неполном служебном соответствии получили двое заместителей командира и замкомандира взвода той же роты и начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области, а также его заместитель и начальник отдела подразделения.

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1 августа 2017 года пятеро членов «банды ГТА», которых переводили из зала Мособлсуда, сумели остановить лифт и напали на двоих конвойных, отобрав у них ключи от наручников и оружие. Вооружившись, бандиты появились на третьем этаже здания Мособлсуда, где вступили в перестрелку с бойцами Росгвардии, сопровождавшими обвиняемых по другому делу. В результате перестрелки трое бандитов были убиты, а еще двое ранены и обезврежены.

Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что при организации конвоирования членов «банды ГТА» были допущены «грубейшие нарушения инструкции», в частности, подсудимых сопровождали всего двое полицейских вместо десяти.

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