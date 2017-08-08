В центре Москвы горит ангар

«Загорание произошло в ангаре по адресу Спартаковская площадь, дом 1/7, строение 5. Площадь пожара составила 200 квадратных метров», — сказал собеседник агентства. Сведений о пострадавших не поступало.

Из здания валит густой дым, наблюдается открытое горение. По словам собеседника, на место следуют 15 пожарных расчетов.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожарные запросили дополнительные силы для тушения пожара.