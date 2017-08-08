В Новосибирской области при обрушении строящегося дома погибли двое детей

«Дети играли в недостроенном доме. Двое одиннадцатилетних подростков в результате обрушения плиты погибли, находившийся там же 19-летний парень не пострадал», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что здание, по всей видимости, является «заброшенным недостроем».
По данным Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, обрушение произошло в одноэтажном панельном здании. На месте происшествия работала дежурная смена Искитимского спасательного отряда, которая и обнаружила погибших детей.
Представитель Следственного управление СК РФ по региону сообщил РИА Новости, что по факту произошедшего следователи проводят проверку. Местные СМИ сообщают, что 19-летний молодой человек был братом одного из погибших мальчиков.