В Новосибирской области при обрушении строящегося дома погибли двое детей

«Дети играли в недостроенном доме. Двое одиннадцатилетних подростков в результате обрушения плиты погибли, находившийся там же 19-летний парень не пострадал», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что здание, по всей видимости, является «заброшенным недостроем».

По данным Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, обрушение произошло в одноэтажном панельном здании. На месте происшествия работала дежурная смена Искитимского спасательного отряда, которая и обнаружила погибших детей.