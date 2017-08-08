Житель Кубани подозревается в серии преступлений по мошенничеству с автомобилями
Злоумышленник обманывал людей при
Злоумышленник обманывал людей при
Житель Новороссийска стал фигурантом уголовного дела. Поводом послужило заявление в полицию 40-летнего новороссийца, который рассказал, что желая купить дорогую иномарку обратился к человеку, который должен был помочь ему пригнать машину
«За короткий период в дежурную часть обратились еще 15 потерпевших от мошеннических действий в результате
Задержанный оказался 51-летним местным жителей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.