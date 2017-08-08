Житель Кубани подозревается в серии преступлений по мошенничеству с автомобилями

Житель Новороссийска стал фигурантом уголовного дела. Поводом послужило заявление в полицию 40-летнего новороссийца, который рассказал, что желая купить дорогую иномарку обратился к человеку, который должен был помочь ему пригнать машину из-за рубежа. После передачи 600 тысяч рублей, посредник пропал и не выходил на связь.

«За короткий период в дежурную часть обратились еще 15 потерпевших от мошеннических действий в результате купли-продажи машин. Во всех случаях злоумышленник получал от заявителей денежные средства либо автомобили и скрывался. Общий ущерб потерпевшим составил более 2 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.