Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну вновь продлили арест

Источник: Комсомольская правда

Опальный петербургский вице-губернатор Марат Оганесян, который проходит как обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупных размерах и уже долгие время находится в «Крестах», снова не выйдет на свободу.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2017 года.

Напомним, что Оганесян обвиняется в мошенничестве и хищении 50 миллионов на поставку видеотабло для «Зенит-Арены».

Местонахождение якобы похищенных при строительстве стадиона на Крестовском острове 50 миллионов рублей до сих пор не установлено.