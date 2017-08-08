Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну вновь продлили арест
Местонахождение похищенных при строительстве стадиона на Крестовском острове 50 миллионов рублей до сих пор не установлено.
Местонахождение похищенных при строительстве стадиона на Крестовском острове 50 миллионов рублей до сих пор не установлено.
Опальный петербургский
Смольнинский районный суд
Напомним, что Оганесян обвиняется в мошенничестве и хищении 50 миллионов на поставку видеотабло для «Зенит-Арены».
При этом у следствия есть основания подозревать Оганесяна в получении взяток и от других подрядчиков стройки десятилетия.