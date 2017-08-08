Дорожники раскопали артиллерийский снаряд в Челябинске

Источник: РИА "Новости"

Рабочие раскопали артиллерийский снаряд при ремонте дороги по улице Артиллерийская в Челябинске — на место обнаружения боеприпаса вызвали ОМОН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.

Информация о находке поступила из полиции во вторник, 8 августа, в 15.10: подозрительный предмет был обнаружен у дома 126 по Артиллерийской.