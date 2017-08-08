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16:06 (мск), источник: dostup1.ru

Дорожники раскопали артиллерийский снаряд в Челябинске

Ржавый боеприпас обследовали сотрудники ОМОН Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

Рабочие раскопали артиллерийский снаряд при ремонте дороги по улице Артиллерийская в Челябинске — на место обнаружения боеприпаса вызвали ОМОН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.

Информация о находке поступила из полиции во вторник, 8 августа, в 15.10: подозрительный предмет был обнаружен у дома 126 по Артиллерийской.

«На место незамедлительно прибыла инженерно-техническая группа ОМОН с минно-розыскной собакой. В ходе обследования саперы Росгвардии установили, что предметом является артиллерийский снаряд калибра 152 мм без взрывателя и взрывчатого вещества, подвержен коррозии», — рассказали в ведомстве, добавив, что угрозы жизни и здоровью граждан обнаруженный предмет не представляет.

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