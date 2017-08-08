Пожары на юге России попали на первое фото спутника «Канопус»

На фотографию попали, предположительно, очаги природных пожаров в Ростовской и Астраханской областях, а также в Казахстане. В этих регионах сейчас страшная жара — температура достигает 43 градусов.

«Работающая в инфракрасных диапазонах аппаратура “Канопус-В-ИК” способна обнаружить различные тепловые объекты, в том числе и очаги пожаров площадью всего 25 квадратных метров», — говорится в официальном сообщении «Роскосмоса».

Российский спутник, выеденный на орбиту 14 июля ракетой-носителем «Союз-2.1А» и разгонным блоком «Фрегат», предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Аппарат способен обнаруживать очаги лесных пожаров, фиксировать крупные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, проводить мониторинг сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов, а также картографирования.

Кстати

В сентябре 2015 года космический спутник NASA зарегистрировал природный пожар на острове Коневский в дельте Волги. Дым от огня в дельте Волги уносило в сторону Астрахани. В результате на пульт 112 от жителей города поступило 74 телефонных звонка о запахе гари в воздухе.