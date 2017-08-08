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16:49 (мск), источник: Новости Воронежа

На воронежской трассе столкнулись две иномарки и фура: один водитель в больнице

ЧП произошло в Павловском районе.

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 8 августа, по трассе М-4 в Павловском районе ехал 47-летний краснодарец на Ford Fusion. Он ехал в южном направлении.

По данным МВД, в 12:15 автомобилист столкнулся с фурой Volvo FH с полуприцепом. Грузовик ехал по встречной полосе. После этого Ford врезался в Hyundai Solaris, за рулем которого была 38-летняя жительница северокавказского региона. ЧП произошло в 12:15 на 662 километре М-4 «Дон».

«В результате ДТП водитель Ford Fusion получил травмы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Его доставили в больницу».

Сейчас на месте ЧП работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

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