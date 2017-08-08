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17:06 (мск), источник: Volga News

Владелец похищенного Mercedes оказался обманщиком

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении автовладельца, подозреваемого в мошенничестве.

В Автозаводском районе 7 августа возбудили уголовное дело в отношении владельца Mercedes Benz AMG G63 2016 года выпуска. В феврале 2017 г. он заявил в полицию о краже своей иномарки, было возбуждено уголовное дело.

Однако в ходе следствия выяснилось, что информация была изначально ложной: мужчина просто хотел получить страховку. По данным источника в правоохранительных органах, речь шла об 11 млн рублей.

Впрочем, правда «выплыла» наружу, денег мужчина не получил, зато стал фигурантом уголовного дела по факту покушения на мошенничество.

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