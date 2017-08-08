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16:25 (мск), источник: Ежедневник.by

Деньги, телевизор, пистолет. Экс-руководитель сельхозпредприятия получил срок за взятки

Согласно приговору суда Каменецкого района бывший руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий заключал договоры на поставку электрооборудования и запасных деталей по заведомо завышенной цене.

Источник: Ежедневник.by

Частная фирма из Могилева поставила хозяйству материальные ценности на сумму свыше 84,6 тыс. рублей, фактическая стоимость которых составляла всего 16,9 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Кроме того, руководитель сельзозпредприятия необоснованно уплатил 26,5 тыс. рублей за обещанную поставку товаров, которые впоследствии не были получены.

За принятие решений в интересах предпринимателей директор получил в качестве вознаграждения телевизор, 1,3 тыс. долларов и пневматический пистолет с патронной обоймой.

Экс-руководитель признан виновным в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.

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