Деньги, телевизор, пистолет. Экс-руководитель сельхозпредприятия получил срок за взятки

Источник: Ежедневник.by

Частная фирма из Могилева поставила хозяйству материальные ценности на сумму свыше 84,6 тыс. рублей, фактическая стоимость которых составляла всего 16,9 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Кроме того, руководитель сельзозпредприятия необоснованно уплатил 26,5 тыс. рублей за обещанную поставку товаров, которые впоследствии не были получены.

За принятие решений в интересах предпринимателей директор получил в качестве вознаграждения телевизор, 1,3 тыс. долларов и пневматический пистолет с патронной обоймой.

Экс-руководитель признан виновным в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.