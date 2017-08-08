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16:53 (мск), источник: Новая Кубань

16-летняя автоледи устроила ДТП на парковке OZ Mall в Краснодаре

Пострадали 13-летний ребенок и девушка-пешеход.

Краснодар. 8 августа — Новая Кубань. Авария произошла 7 августа в краевой столице в районе 11 часов вечера.

По парковке ТЦ OZ Mall разъезжал Mitsubishi Lancer. Иномаркой управляла 16-летняя девушка, естественно, не имеющая водительского удостоверения. Она и стала автором аварии, в результате которых пострадали 2 человека.

Юная неопытная автоледи протаранила припаркованный Nissan Tiida. В это время в салоне находилась 13-летняя девочка.

От удара Nissan отбросило в ни в чем не повинного пешехода. 23-летняя девушка просто стояла неподалеку от машины.

В итоге старшая пострадавшая получила незначительные травмы и будет лечиться дома. А вот 13-летнего ребенка госпитализировали.

Выяснилось, что 16-летняя барышня оказалась за рулем автомобиля с подачи старших. Владельцем Mitsubishi оказался молодой человек, который пытался обучать девушку вождению на территории парковки.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали о мерах, которые приняли в отношении обоих нарушителей. На молодого человека составлен административный материал по ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, что влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. В отношении же 16-летней девушки составлен административный материал по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, что влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Следует отметить, что подобные инциденты являются классикой жанра среди молодежи. Несовершеннолетние частенько осваивают навыки вождения на парковках краевой столицы. Происходит это под чутким контролем владельцев авто. При этом никто не задумывается о том, что учебная машина снабжена дополнительными педалями для инструктора, с помощью которых наставник сможет предотвратить аварийную ситуацию. А обучение на не оборудованном авто может оказаться небезопасным не только для самих участников процесса, но и окружающих. Именно так и вышло в этой истории. Развлечения молодежи закончились печальными последствиями для несовершеннолетнего ребенка и обычной краснодарки.

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