Горсуд Петербурга постановил снести дом на Тбилисской
Стороны так и не пришли к мировому соглашению.
Стороны так и не пришли к мировому соглашению.
В 2016 году Горсуд рекомендовал прийти сторонам к мировому соглашению, но они к этому совету не прислушались. Решения Приморского районного суда обжаловались ответчиками и прокуратурой. Экспертиза признала нарушением превышение высотности здания на 3,11 метров.
Требования Госстройнадзора заключались в сносе объекта самовольного строительства. Судами первой и апелляционной инстанции данные требования удовлетворены.