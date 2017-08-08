Горсуд Петербурга постановил снести дом на Тбилисской

Санкт-Петербургский городской суд поддержал решение Приморского районного суда по делу о сносе самовольной постройки на Тбилисской улице, 32а в Коломягах.

Напомним, что иск был подан Госстройнадзором к собственнику участка расположенного по этому адресу и совладельцу «Северо-Западной строительной компании» Михаилу Голубеву и его соответчикам — о сносе «самовольной постройки», а по факту жилого дома который расположился на улице Тбилисской.