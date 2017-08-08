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18:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Горсуд Петербурга постановил снести дом на Тбилисской

Стороны так и не пришли к мировому соглашению.

Санкт-Петербургский городской суд поддержал решение Приморского районного суда по делу о сносе самовольной постройки на Тбилисской улице, 32а в Коломягах.

Напомним, что иск был подан Госстройнадзором к собственнику участка расположенного по этому адресу и совладельцу «Северо-Западной строительной компании» Михаилу Голубеву и его соответчикам — о сносе «самовольной постройки», а по факту жилого дома который расположился на улице Тбилисской.

В 2016 году Горсуд рекомендовал прийти сторонам к мировому соглашению, но они к этому совету не прислушались. Решения Приморского районного суда обжаловались ответчиками и прокуратурой. Экспертиза признала нарушением превышение высотности здания на 3,11 метров.

Требования Госстройнадзора заключались в сносе объекта самовольного строительства. Судами первой и апелляционной инстанции данные требования удовлетворены.

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