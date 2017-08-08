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17:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе взорвался баллон с углекислым газом

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Сегодня около 17 часов в Службу спасения Уфы поступила информация о том, что в киоске, расположенном на улице Коммунаров, 61, произошел хлопок.

Как сообщается на сайте Службы спасения, «хлопок был следствием разгерметизации в помещении киоска пятилитрового баллона, заполненного углекислым газом». В результате инцидента никто не пострадал.

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