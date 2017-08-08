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17:30 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский пенсионер отдал лжеработнику социальной службы около 800 тысяч рублей

За сутки четверо жителей Волгограда и области лишились своих денег, поверив незнакомцам. С самой крупной суммой расстался пенсионер из Кировского района, который отдал «обменять» 780 тысяч рублей лжерабонице социальной службы.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 91-лений пенсионер из Кировского района пустил в свою квартиру женщину, которая представилась работником соцслужбы и сообщила о проводимой в стране реформе по обмену денежных средств. Мужчина поверил незнакомке и передал ей свои сбережения, которые мошенница подменила на купюры «Банка приколов».

Еще одного пенсионера обманули мошенники в Тракторозаводском районе Волгограда. Мужчина, продавая строительный вагончик через интернет-сайт, сообщил потенциальному покупателю персональные данные своей банковской карты. Получив нужную информацию, мошенник завладел денежными средствами пенсионера на сумму около 7 тысяч рублей.

На эту же сумму мошенники обманули сотрудника энергетической компании, который находился в командировке в одном из северных городов России. Мужчина решил сэкономить и купить авиабилет до Волгограда у частного лица. Он перевел деньги на банковскую карту незнакомца, якобы продававшего дешевый билет, но в итоге выяснил, что отдал более 7 тысяч мошеннику.

Жертвой мошенника накануне стала и жительница Калачевского района, которая перевела лжесотруднику кредитного отдела банка 5 тысяч рублей за льготные условия по кредитованию. После получения денежных средств телефон лжеоперациониста стал недоступен.

По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников. Стражи правопорядка просят жителей Волгоградской области быть предельно внимательными при общении с незнакомцами и не позволять мошенникам себя обмануть.

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