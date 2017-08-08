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17:05 (мск), источник: Tengrinews

Сельского акима из Атырауской области обвинили в краже в России

В Сети появилось видео, на котором сельский аким из Атырауской области С. якобы признает вину в краже, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В описании видео указывается, что дело происходит в Астрахани.

«Это какое-то стечение обстоятельств. Мы ездили вместе с братом и другими родственниками в Астрахань. Я когда ходил по своим делам, я увидел, как вокруг брата собрались люди. Идет какой-то крик, шум-гам. Я подошел, начал выяснять обстоятельства, выяснилось, что это какое-то недоразумение. И получилось, что меня сняли на камеру. Никакой кражи не было. Если бы была, то это было бы зафиксировано в правоохранительных органах. Там было недопонимание. Сперва сказали, что что-то своровали, потом извинились», — сказал в интервью Tengrinews.kz собеседник.

По его словам, инцидент произошел в прошлую субботу, 5 августа.

В посольстве Казахстана в России сообщили, что в правоохранительные органы по этому инциденту никто не обращался.

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