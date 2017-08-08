Сельского акима из Атырауской области обвинили в краже в России
В Сети появилось видео, на котором сельский аким из Атырауской области С. якобы признает вину в краже, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Сети появилось видео, на котором сельский аким из Атырауской области С. якобы признает вину в краже, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В описании видео указывается, что дело происходит в Астрахани.
«Это
По его словам, инцидент произошел в прошлую субботу, 5 августа.
В посольстве Казахстана в России сообщили, что в правоохранительные органы по этому инциденту никто не обращался.