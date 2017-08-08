23 провала грунта произошло в Нижнем Новгороде за последние 3 месяца
Участок ливневой канализации на улице Большая Покровская Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в 2017 году.
Участок ливневой канализации на улице Большая Покровская Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в 2017 году.
7Как информирует управление по работе со СМИ горадминистрации, за последние три месяца нижегородцы сообщили о 23 провалах грунта. Около половины из них были спровоцированы обильными дождями.
В настоящее время, заверил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, восстановительные работы завершены в 20 точках. Чиновник отметил, что в работе находятся только те участки, которые требуют дополнительных обследований либо капвложений. К таким относятся, в частности, капитальный ремонт канализационного коллектора на улице Генерала Зимина и участок ливневой канализации на Большой Покровской, где на этот год запланированы работы по комплексному благоустройству.
А на улице Страж Революции после повторных испытаний сетей было принято решение поменять участок трубопровода, чтобы свести к нулю возникновение нештатных ситуаций в зимний период.
Ранее сообщалось, что причиной проседания грунта на пл. Минина в Нижнем Новгороде стало возникновение пустот в песке