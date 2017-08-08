В Москве неизвестный избил и покусал Сергея Есенина
На востоке столицы неизвестный избил и покусал москвича Сергея Есенина; возбуждено уголовное дело.
На востоке столицы неизвестный избил и покусал москвича Сергея Есенина; возбуждено уголовное дело.
На востоке столицы неизвестный избил и покусал москвича Сергея Есенина; возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.
По его словам, Есенин обратился в полицию с просьбой разыскать неизвестного, напавшего на него на ул. Перовская.
«Потерпевший обращался в больницу, где у него выявили ушибы и укушенные раны обеих голеней», — сказал источник.
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Нападавший разыскивается.