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18:31 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве неизвестный избил и покусал Сергея Есенина

На востоке столицы неизвестный избил и покусал москвича Сергея Есенина; возбуждено уголовное дело.

На востоке столицы неизвестный избил и покусал москвича Сергея Есенина; возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По его словам, Есенин обратился в полицию с просьбой разыскать неизвестного, напавшего на него на ул. Перовская.

«Потерпевший обращался в больницу, где у него выявили ушибы и укушенные раны обеих голеней», — сказал источник.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Нападавший разыскивается.

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