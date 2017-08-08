Прокуратура: в Калининграде пристав похищала деньги должников

Нарушения были выявлены в ходе проверки в отделе по взысканию административных штрафов. По данным прокуратуры, одна из приставов принимала денежные средства от должников по квитанционной книжке, но в корешки этих квитанций вносила меньшие суммы.
Всего пристав выдала квитанций на 38,8 тыс. рублей, занизив сумму поступивших от должников платежей до 18,8 тыс. Разницу женщина присвоила.
Прокурор района направил материалы проверки в следственные органы. Против судебного пристава-исполнителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения).