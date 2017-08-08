В Башкирии без вести пропала 14-летняя школьница
От Алины Е. нет новостей уже вторые сутки.
От Алины Е. нет новостей уже вторые сутки.
В Башкирии вот уже второй день разыскивают пропавшую без вести 14-лентюю Алину Е.
Сообщение о поисках школьницы появилось в группе «Лиза Алерт. Башкортостан». Родные девочки не представляют, куда она могла пропасть. Известно лишь, что в день исчезновения она была в Уфе.
Приметы Алины: на вид 14 лет, рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, волосы обесцвеченные с темными корнями, глаза карии.
Если вы узнали Алину, пожалуйста, свяжитесь с координаторами поисков по телефону 8 800 700 54 52 или обратитесь в полицию по номеру 102.