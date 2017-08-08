В Башкирии без вести пропала 14-летняя школьница

В Башкирии вот уже второй день разыскивают пропавшую без вести 14-лентюю Алину Е.

Сообщение о поисках школьницы появилось в группе «Лиза Алерт. Башкортостан». Родные девочки не представляют, куда она могла пропасть. Известно лишь, что в день исчезновения она была в Уфе.

Приметы Алины: на вид 14 лет, рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, волосы обесцвеченные с темными корнями, глаза карии.