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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии без вести пропала 14-летняя школьница

От Алины Е. нет новостей уже вторые сутки.

В Башкирии вот уже второй день разыскивают пропавшую без вести 14-лентюю Алину Е.

Сообщение о поисках школьницы появилось в группе «Лиза Алерт. Башкортостан». Родные девочки не представляют, куда она могла пропасть. Известно лишь, что в день исчезновения она была в Уфе.

Приметы Алины: на вид 14 лет, рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, волосы обесцвеченные с темными корнями, глаза карии.

Если вы узнали Алину, пожалуйста, свяжитесь с координаторами поисков по телефону 8 800 700 54 52 или обратитесь в полицию по номеру 102.

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