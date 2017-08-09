В Тольятти двух предпринимателей осудили за мошенничество с субсидиями

В конце 2015 г. бизнесмены предоставили в Центр занятости населения Тольятти ложные документы на получение субсидии по возмещению затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников региональных организаций, находящихся под риском увольнения.

На основании бумаг о том, что тольяттинцы якобы прошли обучение по профессии «Каменщик» и были трудоустроены, центр занятости перечислил фирме более 3 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорских проверок. Вину обвиняемые полностью признали.