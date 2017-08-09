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08:21 (мск), источник: Volga News

В Тольятти двух предпринимателей осудили за мошенничество с субсидиями

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело директора И. и соучредителя К. коммерческой организации. Их признали виновными в мошенничестве при получении субсидий в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В конце 2015 г. бизнесмены предоставили в Центр занятости населения Тольятти ложные документы на получение субсидии по возмещению затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников региональных организаций, находящихся под риском увольнения.

На основании бумаг о том, что тольяттинцы якобы прошли обучение по профессии «Каменщик» и были трудоустроены, центр занятости перечислил фирме более 3 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорских проверок. Вину обвиняемые полностью признали.

В итоге суд назначил им по два года лишения свободы в колонии общего режима каждому. Приговор в законную силу не вступил.

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