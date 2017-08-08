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17:53 (мск), источник: Kazinform

Дно балкона обрушилось в жилом доме в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Обрушилось дно балкона в пятиэтажном здании в Астане, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

О происшествии сообщил на своей странице в Фейсбуке пользователь Руслан Сабитов. «Астана. Проспект Женис, 73.

Дно балкона обрушилось", — прокомментировал он опубликованные фото.

Стоит отметить, что проспект Женис находится в исторической части города, на правобережье столицы.

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