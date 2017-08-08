Дно балкона обрушилось в жилом доме в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Обрушилось дно балкона в пятиэтажном здании в Астане, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Обрушилось дно балкона в пятиэтажном здании в Астане, передает МИА «Казинформ».
О происшествии сообщил на своей странице в Фейсбуке пользователь Руслан Сабитов. «Астана. Проспект Женис, 73.
Дно балкона обрушилось", — прокомментировал он опубликованные фото.
Стоит отметить, что проспект Женис находится в исторической части города, на правобережье столицы.